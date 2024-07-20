Пожилая женщина установила на телефон приложение и перевела мошенникам все сбережения – около двух миллионов рублей.

С начала текущего года в Омской области произошло 3085 мошенничеств с использованием информационных технологий, в результате которых жители региона лишились 840 млн рублей. Как отмечают в областной прокуратуре, омичи по-прежнему ведутся на уловки мошенников, которые предлагают быстро разбогатеть с помощью инвестирования через интернет.

Одним из таких горе-инвесторов стала 76-летняя пенсионерка. Она увидела рекламу о получении дохода от инвестирования, перешла по ссылке на биржевую платформу и оставила свой номер телефона.

– В дальнейшем пенсионерке позвонил якобы аналитик инвестиционной компании, по указанию которого на телефон она установила стороннее мобильное приложение и перевела все свои сбережения под видом инвестирования, – рассказали об обстоятельствах обмана в прокуратуре.

Когда она не смогла вывести вложенные 1,7 млн рублей, то поняла, что ее обманули, и пошла в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело, проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия.