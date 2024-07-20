Женщине назначили лекарства для разжижения крови, но пить их омичка не стала.

Сосудистые хирурги Областной клинической больницы на Березовой спасли 64-летнюю пенсионерку, которая по собственной глупости едва не лишилась ноги. Женщина по скорой поступила в БСМП № 2 с жалобами на сильную боль в правой ноге. Врачи, пощупав ей пульс и осмотрев конечности, немедленно вызвали бригаду сосудистых хирургов.

Как выяснилось позже, омичка давно наблюдалась у кардиологов с диагнозом «нарушение сердечного ритма». Ей назначили препараты для разжижения крови, но пить их женщина не стала, боясь кровотечений. Итог едва не оказался печальным.

– На фоне нарушения ритма в сердце образовался сгусток (тромб) и «улетел» в правую бедренную артерию, перекрыв кровоток. У пациентки начала формироваться гангрена, которая влечет за собой ампутацию, – рассказал сосудистый хирург Областной клинической больницы Максим Герасименко. – Мы экстренно взяли пациентку в операционную, где удалось удалить тромб и восстановить кровоток в ноге.

Прооперированная нога омички стала оживать буквально на глазах. Уже через 5 минут после операции боль прошла, а кожа начала приобретать естественный цвет. После всего пережитого женщина наверняка пересмотрит свое отношение к назначенным врачом лекарствам.