Омск-Информ
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·Общество

20 июля в регионе сохранится теплая и дождливая погода.

Синоптики сообщили о погоде на субботу, 20 июля. По данным специалистов, в первый выходной в Омской области ожидается теплая погода. Ночью +11…+16 градусов, днем +21…+26 градусов.

Местами кратковременные дожди, по северо-западу сильный дождь, гроза. Ночью в отдельных районах туман.

В воскресенье, 21 июля, характер погоды не изменится.

·Общество

20 июля в регионе сохранится теплая и дождливая погода.

Синоптики сообщили о погоде на субботу, 20 июля. По данным специалистов, в первый выходной в Омской области ожидается теплая погода. Ночью +11…+16 градусов, днем +21…+26 градусов.

Местами кратковременные дожди, по северо-западу сильный дождь, гроза. Ночью в отдельных районах туман.

В воскресенье, 21 июля, характер погоды не изменится.