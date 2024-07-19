Полицейские провели проверки и выявили недобросовестных иностранных граждан.

Сотрудники УМВД России по Омской области провели миграционный рейд на территории региона. Во время мероприятия они проверили более 100 объектов, в числе которых торговые точки, места проживания мигрантов, дачные участки и сельскохозяйственные предприятия.

В результате проверок полицейские зафиксировали 59 административных нарушений в сфере миграции. В основном это нарушения правил въезда и пребывания в стране, незаконная трудовая деятельность и предоставление ложной информации при постановке на миграционный учет.

В селе Усть-Заостровка полицейские нашли мигранта, который был в России незаконно. Это обнаружилось при проверке бригады иностранных рабочих. Суд оштрафовал мужчину и постановил выдворить его из страны. Также на работодателя составили административный протокол за то, что тот взял мигранта на работу.

В селе Богословка Омского района жили иностранцы без постановки на миграционный учет. Они находились на учете в Омске, но по факту жили и работали в селе. За это трем гражданам ближнего зарубежья придется заплатить штраф в размере 2 тыс рублей.