Еще 115 человек пострадали, но выжили.

За полгода пьяные водители устроили в Омской области 74 аварии. В этих ДТП 6 человек погибли, 115 получили травмы.

Как сообщили в полиции, поздно вечером 15 июля в Исилькуле пьяный 27-летний мужчина на BMW выехал на полосу встречного движения и врезался в автомобиль Toyota. В результате пострадал 38-летний водитель второй иномарки и его 41-летний пассажир.

В ночь на 16 июля на дороге от Степного до микрорайона Загородного 38-летний мужчина на Opel Astra не справился с управлением и угодил в кювет. Травмы получила его 32-летняя пассажирка. Ее госпитализировали.

На следующий день на Иртышской набережной пьяный 59-летний омич на «Ладе» не справился с управлением и наехал на стоящую автовышку. Его госпитализировали.

Автоинспекторы отстраняют нетрезвых водителей от управления каждый день. В выходные дни таких случаев около 50. Только за полгода за пьяное вождение привлекли к ответственности 2 114 водителей.