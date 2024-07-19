Женщина уже оформила кредит и собиралась переводить деньги на «безопасный счет».

Оперуполномоченный омской полиции Михаил Василенко спас 38-летнюю жительницу Саргатского района от мошенников. Он заметил женщину с крупной суммой в руках в торговом центре на проспекте Мира и подошел к ней, чтобы выяснить, чем та встревожена.

Оказалось, женщина получила якобы от знакомой в мессенджере сообщение об утечке персональных данных и о том, что с ней свяжется сотрудник по безопасности. Затем сельчанке позвонил «сотрудник ФСБ», который сообщил что преступники оформили на ее имя кредит и нужно самой оформить такой же, чтобы аннулировать первый.

Женщина оформила кредит на 1,5 млн рублей и отправилась в торговый центр, чтобы перевести деньги на «безопасный счет». Полицейские не дали ей этого сделать.