Омск-Информ
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·Происшествия

Вредным веществом дышали жители Левобережья.
По данным регионального министерства природных ресурсов, сегодня, 19 июля, в Омске снова наблюдались выбросы. в Кировском округе концентрация сероводорода превысила предельно допустимую (ПДК) в 1,12 раза.
Отметим, что выбросы в Омске наблюдались также 8, 9 и 10 июля. Сероводород выявляли в Кировском и Ленинском округах.
·Происшествия

Вредным веществом дышали жители Левобережья.
По данным регионального министерства природных ресурсов, сегодня, 19 июля, в Омске снова наблюдались выбросы. в Кировском округе концентрация сероводорода превысила предельно допустимую (ПДК) в 1,12 раза.
Отметим, что выбросы в Омске наблюдались также 8, 9 и 10 июля. Сероводород выявляли в Кировском и Ленинском округах.