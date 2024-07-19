Спустя три месяца ее поймали сотрудники Госавтоинспекции.

Полицейские завели уголовное дело на 29-летнюю жительницу села Славянка Нововаршавского района. Ее обвиняют в использовании поддельного документа.

Как сообщили в полиции, сотрудники ГИБДД остановили Nissan, которым управляла женщина, для проверки. Сельчанка предъявила водительское удостоверение на свое имя. Однако проверка по базе данных показала, что удостоверение с таким номером выдавали другому человеку.

Документ изъяли и отправили на экспертизу, которая подтвердила, что бланк изготовлен способом цветной струйной печати. Сельчанка призналась, что в апреле купила права в интернете за 33 000 рублей, чтобы ездить на семейном автомобиле.

Отметим, что использование поддельного документа наказывается штрафом в размере до 80 тыс. рублей или в размере зарплаты за полгода, либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо исправительными работами на срок до 2 лет, либо арестом на срок до шести месяцев.