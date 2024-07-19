С начала сезона насекомые присосались к 3300 жителям региона.

В региональном Роспотребнадзоре обнародовали данные о клещах. По информации ведомства, с начала года клещи присосались к 3298 жителям региона, 990 из которых дети. При этом количество укушенных не превышает среднемноголетние показатели.

Лабораторно исследовано 99,4% клещей, снятых с людей. В результате было обнаружено 7,3 % клещей, зараженных боррелиями; 2,1 % – зараженных вирусом клещевого энцефалита; 1,3 % – вирусом моноцитарного эрлихиоза человека и 1,5 % – возбудителями гранулоцитарного анаплазмоза человека.

По состоянию на 19 июля, прививками против клещевого вирусного энцефалита охвачено 91 тысяча человек. Прививка пока является самым эффективным способом защиты от клещевого энцефалита.