Омск-Информ
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·Происшествия

У нее дома перестал работать аппарат искусственной вентиляции легких.
Вчера в многоэтажке на улице Богдана Хмельницкого в Омске отключили электроэнергию. В результате 78-летняя жительница не смогла использовать аппарат искусственной вентиляции легких. Женщина дышала запасами кислорода в переносном баллоне, и ей требовалась поездка в больницу, однако спуститься с 12-го этажа к карете скорой помощи она сама не могла: лифт без электричества не работал.
В 01:47 к сотрудникам МЧС обратилась дочь пенсионерки с просьбой доставить мать до медиков. Спасатели выехали на помощь.
– Посадили женщину на стул, подняли его и аккуратно пошли вниз. Затем передали бабушку медицинским работникам, – рассказал заместитель начальника 30 пожарно-спасательной части Аскар Кенжибаев.
Пенсионерку доставили в больницу.
·Происшествия

У нее дома перестал работать аппарат искусственной вентиляции легких.
Вчера в многоэтажке на улице Богдана Хмельницкого в Омске отключили электроэнергию. В результате 78-летняя жительница не смогла использовать аппарат искусственной вентиляции легких. Женщина дышала запасами кислорода в переносном баллоне, и ей требовалась поездка в больницу, однако спуститься с 12-го этажа к карете скорой помощи она сама не могла: лифт без электричества не работал.
В 01:47 к сотрудникам МЧС обратилась дочь пенсионерки с просьбой доставить мать до медиков. Спасатели выехали на помощь.
– Посадили женщину на стул, подняли его и аккуратно пошли вниз. Затем передали бабушку медицинским работникам, – рассказал заместитель начальника 30 пожарно-спасательной части Аскар Кенжибаев.
Пенсионерку доставили в больницу.