Омск-Информ
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Работы должны быть проведены до середины октября. Светофоры появятся в трех округах города.

Управление дорожного хозяйства и благоустройства ищет подрядчиков, которые смонтируют в Омске 6 светофоров. За установку объектов из городского бюджета потратят в общей сложности 31 млн рублей.

Как сообщалось ранее, светофоры появятся на следующих участках дорожной сети Омска:

  1. ул. Панфилова – ул. 2-я Транспортная;
  2. ул. Ватутина – ул. Дмитриева;
  3. ул. 1-я Трамвайная - ул. Воровского;
  4. ул. Машиностроительная – ул. Гашека;
  5. ул. Магистральная – ул. Нефтезаводская;
  6. Красноярский тракт – дорога на поселок Большие Поля.

Подрядчики должны завершить работы до 15 октября.

·Авто

Работы должны быть проведены до середины октября. Светофоры появятся в трех округах города.

Управление дорожного хозяйства и благоустройства ищет подрядчиков, которые смонтируют в Омске 6 светофоров. За установку объектов из городского бюджета потратят в общей сложности 31 млн рублей.

Как сообщалось ранее, светофоры появятся на следующих участках дорожной сети Омска:

  1. ул. Панфилова – ул. 2-я Транспортная;
  2. ул. Ватутина – ул. Дмитриева;
  3. ул. 1-я Трамвайная - ул. Воровского;
  4. ул. Машиностроительная – ул. Гашека;
  5. ул. Магистральная – ул. Нефтезаводская;
  6. Красноярский тракт – дорога на поселок Большие Поля.

Подрядчики должны завершить работы до 15 октября.