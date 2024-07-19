Мужчина слишком часто садился за руль пьяным, и в наказание у него забрали машину.

Омские судебные приставы забрали у владельцев два автомобиля, которые постановили конфисковать суды. Машины передали представителям министерства обороны для направления на нужды специальной военной операции.

Mersedes-Benz E200 2010 года выпуска забрали у 44-летнего жителя «Амура» за частое пьяное вождение. После первого нарушения мужчину оштрафовали и лишили водительских прав на 1,5 года. Когда омича поймали пьяным за рулем снова, то суд решил отправить его на 180 часов обязательных работ, лишить прав на 2 года и обратить в собственность государства автомобиль.

Автомобиль Lada Vesta GFK400 забрали у 37-летней жительницы города Армавир Краснодарского края, которую поймали с крупной партией наркотиков в Омской области в селе Крутинка. Женщину также отправили на 4 года в колонию.