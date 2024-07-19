Омск-Информ
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·Происшествия

Пешеход получил тяжелые травмы.
Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о нарушении правил дорожного движения, в результате которого пострадал омич. Дело 20-летнего водителя направили в Ленинский районный суд.
Авария произошла ночью 31 января на улице 1-й Трамвайной. Парень, который сел за руль автомобиля ВАЗ-211440, сбил 46-летнего мужчину на переходе. Пешеход получил тяжелые травмы.
Вину парень признал. Ему грозит до 7 лет лишения свободы.
·Происшествия

Пешеход получил тяжелые травмы.
Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о нарушении правил дорожного движения, в результате которого пострадал омич. Дело 20-летнего водителя направили в Ленинский районный суд.
Авария произошла ночью 31 января на улице 1-й Трамвайной. Парень, который сел за руль автомобиля ВАЗ-211440, сбил 46-летнего мужчину на переходе. Пешеход получил тяжелые травмы.
Вину парень признал. Ему грозит до 7 лет лишения свободы.