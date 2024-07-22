Заболевания ЖКТ, инфаркт миокарда, аритмия, сердечная недостаточность, болезни печени на фоне алкоголизма приводят к преждевременному старению и ранней смерти.

Врач отдела организации медицинской профилактики БУЗОО «ОЦОЗМП» Евгения Сизова рассказала, к каким проблемам со здоровьем может привести чрезмерное употребление алкоголя.

Алкоголь – наиболее частая причина хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта. Разрушению тканей этих органов проявляется незаживающими язвами в области рта, болям, жжением в области живота, диареям, запорам. В итоге это приводит к невозможности нормально питаться и вести привычный образ жизни.

Кроме того, алкоголь ассоциируется с широким спектром воздействий на сердечно-сосудистую систему. Что проявляется опасными и, к сожалению, нередкими проявлениями – это инфаркт миокарда, аритмия, сердечная недостаточность. Употребление спиртного больше всего коррелирует с раком слизистой рта, гортани, пищевода и печени. Не стоит забывать и о том, что алкоголь провоцирует психические и неврологические расстройства: депрессию, судорожные приступы, невропатии, снижение памяти и внимания, вплоть до деменции.

Ни для кого не секрет, что алкоголь причиняет значительный вред печени, который проявляется в виде алкогольной болезни печени. Происходит повреждение печеночной ткани под воздействием употребления этанола. Причем развитие данного заболевания не зависит от типа и вида алкогольсодержащего напитка.

В большинстве случаев на начальном этапе повреждения печеночной ткани какие-либо симптомы отсутствуют, но если провести УЗИ органов брюшной полости, то обнаружатся характерные признаки нарушения структуры клеток печени. Это значит, что, несмотря на отсутствие изменения самочувствия, на клеточном уровне уже идут изменения тканей, которые приводят к необратимым последствиям. Поэтому необходимым и первоочередным шагом в предотвращении развития алкогольной болезни печени является прекращение потребления алкоголя. Очевидно, что при продолжении злоупотребления спиртным болезнь прогрессирует до развития цирроза. А заканчивается все летальным исходом, поскольку такие состояния крайне сложно поддаются лечению.

– К сожалению, многие люди сделали алкоголь частью своей жизни, искренне полагая, что это единственный способ расслабиться, поднять настроение и хорошо провести время. Однако это несопоставимо с тем вредом для организма, который наносит алкоголь, – уверена Евгения Сизова.

Чем дольше человек злоупотребляет спиртным, тем заметнее становятся и внешние проявления данной пагубной привычки. Вначале человека, регулярно употребляющего алкогольные напитки, выдают синяки и темные круги под глазами, постоянная беспричинная усталость, не зависящая от физической или психоэмоциональной нагрузки, отеки.

Далее токсическое поражение ткани печени приводит к появлению морщин, при этом кожа становится дряблая и сухая, приобретает землистый цвет. Затем на лице появляются красные пятна, волосы тускнеют, ногти обламываются, а лицо становится одутловатым. По этим признакам не только врач или близкие люди могут определить наличие у человека проблемы со здоровьем, но и любой прохожий.

Стоит понимать, что безопасной дозы алкоголя не существует! Лучшее решение – отказ от алкоголя, так как уменьшение количества принятого спиртного, переход на слабоалкогольные напитки не снижает риски развития заболеваний, ассоциированных с алкоголем.