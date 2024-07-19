Омск-Информ
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·Общество

В северной части региона они будут сильнее.
По данным министерства региональной безопасности, сегодня в Омской области снова ожидаются опасные погодные явления. Днем пройдет сильный ливень, местами с грозой. По данным Обь-Иртышского УГМС, в северной части региона дожди будут сильнее, чем в южной.
Температура воздуха сегодня составит +21...+26 градусов. Скорость ветра может достигать 15–18 м/c.
·Общество

В северной части региона они будут сильнее.
По данным министерства региональной безопасности, сегодня в Омской области снова ожидаются опасные погодные явления. Днем пройдет сильный ливень, местами с грозой. По данным Обь-Иртышского УГМС, в северной части региона дожди будут сильнее, чем в южной.
Температура воздуха сегодня составит +21...+26 градусов. Скорость ветра может достигать 15–18 м/c.