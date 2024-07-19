Ежегодно омские льготники получают около 2 тысяч архивных документов БТИ, самые востребованные услуги оформляются в электронном виде.

О цифровизации услуг по предоставлению документов технической инвентаризации, взаимодействии с предпринимателями и участии в проектах регионального Минимущества рассказала директор бюджетного учреждения Омской области «Омский центр кадастровой оценки и технической документации» Ольга Ефремова.

– Ольга Сергеевна, расскажите, по каким вопросам в Омский центр кадастровой оценки могут обратиться жители региона?

– Наше учреждение реорганизовано из государственного предприятия, которое все омичи знают как Омское БТИ. После преобразования в бюджетное учреждение у организации появился новый функционал, связанный с проведением государственной кадастровой оценки объектов недвижимости в регионе. Наша организация является держателем крупнейшего архива документов БТИ, который насчитывает более 370 тыс. единиц. Ежедневно из архива предоставляется большой объем документации об объектах учета, в том числе для оформления прав на объекты недвижимости. Обратиться к нашим специалистам можно по вопросам, связанным с технической инвентаризацией, проведением кадастровых и землеустроительных работ, оформлением перепланировок и другим направлениям.

– Какой объем услуг был оказан омичам с начала года?

– В первом полугодии гражданам и организациям предоставлено 5128 справок и 2240 копий архивных документов, проведена техническая инвентаризация в отношении 1258 объектов недвижимости. Специалистами подготовлена проектная документация и строительно-техническая экспертиза в отношении 422 объектов недвижимости, в отношении 684 объектов недвижимости и 173 земельных участков выполнены кадастровые работы.

– Учреждение активно развивает цифровизацию. Какими электронными сервисами могут воспользоваться омичи?

– Для повышения доступности услуг для граждан и организаций мы перевели 9 наиболее востребованных услуг в цифровой формат подачи обращений. В планах – перевод оставшихся услуг в цифровой формат. В электронном формате можно оформить технический паспорт на объект недвижимости, техплан, акты обследования, заказать справки и архивные документы БТИ, оформить кадастровые и землеустроительные работы, направить декларации о характеристиках в рамках проведения кадастровой оценки, подать заявление для получения разъяснений, связанных с определением кадастровой стоимости, и другие.

– Насколько активно омичи пользуются возможностью дистанционно подать заявку на услуги?

– Интерес жителей региона к цифровым сервисам растет. С начала года в учреждение поступило 8880 обращений граждан на предоставление услуг, в том числе 978 заявок оформлено через электронный кабинет – это свыше 11 % от общего числа обращений.

– Что необходимо для получения услуги в электронном виде?

– Механизм обращения для пользователей максимально упрощен. Для оформления услуги в электронном виде заявителям необходимо зарегистрироваться на официальном сайте учреждения. Затем подача заявок ведется через личный кабинет.

– Какие льготы действуют при предоставлении документов БТИ?

– По инициативе правительства Омской области в регионе с 2020 года действует льготный порядок предоставления архивных документов БТИ отдельным категориям граждан. Документы необходимы для постановки на учет в качестве нуждающихся в жилом помещении, для приватизации квартир, оформления наследства и других случаев.

От платы за предоставление копий документов учета и сведений в них освобождены: граждане, имеющие инвалидность I и II группы; ветераны Великой Отечественной войны; Герои Российской Федерации; Герои Советского Союза; Герои Социалистического Труда; Герои Труда Российской Федерации; члены семьи, зарегистрированной в качестве многодетной семьи, и бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны.

Ежегодно учреждением бесплатно предоставляется более 1,9 тыс. архивных документов. Только с начала года льготникам предоставлено более 1,1 тыс. справок.

– В каких направлениях регионального Минимущества участвует учреждение?

– По поручению министерства учреждение заключает договоры на приватизацию жилых помещений, предоставленных льготной категории граждан из числа детей-сирот по договорам социального найма. За весь период учреждением заключено около 750 договоров передачи жилых помещений в собственность. Это одна из востребованных услуг. Данная услуга предоставляется бесплатно. С перечнем необходимых документов можно ознакомиться на сайте учреждения.

– Как идет постановка границ муниципальных районов на кадастровый учет?

– Совместно с Минимуществом участвуем в работе по наполнению полными и точными сведениями Единого государственного реестра недвижимости. Эта работа ведется по поручению Президента РФ.

В текущем году планируем завершить работу по подготовке координатных описаний местоположения границ муниципальных районов. Результаты этой работы положительно повлияют на повышение инвестиционной привлекательности муниципальных территорий.

– Учреждение участвует в работе по установлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости?

– Наше учреждение по запросам органов местного самоуправления предоставляет архивные сведения, которые позволяют установить правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, но не зарегистрировавших в установленном порядке права на свое имущество. За весь период мы предоставили органам местного самоуправления более 85 тыс. справок о зарегистрированных правах на объекты недвижимости. По результатам работы, проводимой совместно с Минимуществом, омским Росреестром, органами местного самоуправления, в регионе зарегистрировано более 32,5 тыс. ранее возникших прав на объекты недвижимого имущества и земельные участки.

Напомню, что омичи могут также самостоятельно зарегистрировать ранее возникшие права и избежать возможных имущественных споров.

– В какие сроки в этом году проходит обследование объектов коммерческого назначения?

– Омский центр кадастровой оценки и технической документации второй год участвует в определении фактического использования коммерческой недвижимости. В этом году обследуются объекты площадью свыше одной тысячи квадратных метров. На основе результатов этой работы Минимущество сформирует перечень объектов для налогообложения исходя из кадастровой стоимости на 2025 год. В общей сложности до октября будет обследовано 1998 объектов. С мая этого года специалисты обследовали порядка 30 процентов от общего количества объектов. В июле завершаем обследование торгово-коммерческой недвижимости в муниципальных районах и с августа приступает к обследованию объектов в Омске. С актами обследования можно ознакомиться на сайте министерства.

– Как учреждение повышает доступность услуг по предоставлению разъяснений, связанных с определением кадастровой стоимости?

– Дополнительно к способам получения разъяснений по обращениям, направленным в учреждение лично, по почте, через сайт или портал «Госуслуги», мы ввели консультационный день для предпринимателей. Каждый четверг прием веду лично или мой заместитель. Предприниматели могут записаться по телефону 20-05-50, сообщив кадастровый номер объекта недвижимости, в отношении которого возникли вопросы.

– Сколько предпринимателей в этом году обратились за разъяснениями?

– С начала года к нам поступило 163 обращения о предоставлении разъяснений об определении кадастровой стоимости. В отношении 146 обращений заявителям предоставлены разъяснения, в отношении 17 ведется подготовка мотивированных разъяснений. По результатам рассмотрения обращения заявителю направляются пояснения по определенной форме, в которой отражены все факторы, влияющие на расчет кадастровой стоимости.

– Какую информацию может увидеть собственник в официальном разъяснении?

– Например, какие характеристики для определения кадастровой стоимости были приняты во внимание. К ним относятся: площадь, этажность для объектов недвижимости, расстояние от центра, ценообразующие факторы, оказывающие влияние на стоимость, и другие.

– Что вы порекомендуете предпринимателям, если возникли вопросы по кадастровой стоимости?

– Рекомендуем обратиться на личный прием в областное учреждение или подать заявление о предоставлении разъяснений. Формат получения разъяснений, связанных с определением кадастровой стоимости, особенно актуален для субъектов малого и среднего предпринимательства, которые не всегда имеют возможность на коммерческой основе сопровождать вопросы, связанные с кадастровой оценкой своих объектов недвижимости.

При обращении в учреждение владельцы недвижимости могут не только напрямую получить разъяснения об определении кадастровой стоимости, но и исправить ошибки, которые могут быть связаны с тем, что не все актуальные данные об объектах внесены в ЕГРН.