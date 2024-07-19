Держать форму несложно, если не пренебрегать простыми, но действенными способами. Они доступны каждому.

Тренер-эксперт групповых программ сети фитнес-клубов Татьяна Павловская назвала топ-3 ежедневных привычек, которые помогут избежать набора лишнего веса. Это простые, но действенные способы, но здесь важна дисциплина.

Привычка №1. Плотный завтрак. Люди пренебрегают первым приемом пищи в день, и зря. Из-за отсутствия плотного завтрака у человека возникает сильный голод, и он съедает гораздо больше, чем требуется организму.

– Завтракая плотно утром, у вас не будет желания перекусить сладостями или печеньем перед обедом. Кроме того, сытный завтрак обеспечивает организм необходимой энергией и способствует нормализации обмена веществ, - цитирует тренер издание «Газета.ру».

Привычка №2. Ходьба по лестнице. Не пользоваться лифтом, а подниматься и спускаться пешком – отличный способ сохранить красивую фигуру.

– Ходьба по лестнице активизирует различные группы мышц и помогает избежать набора лишнего веса. Эту привычку можно внедрить на работе, дома, а также в магазинах. Хотя подъем по лестнице требует больше усилий, спуск по ступенькам также полезен для организма, - отметила эксперт.

Привычка №3. Высыпаться. Недостаток сна может привести к увеличению аппетита и снижению активности метаболизма.

– При дефиците сна организм начинает тянуть к сладкому, так как человек пытается компенсировать недостающую энергию за счет быстрых углеводов. Поэтому важно стараться спать хотя бы 7-8 часов в день и создавать оптимальные условия для отдыха: темная комната, удобная кровать и отсутствие раздражающих факторов. Регулярный сон поможет сохранить энергию, улучшить работу организма и контролировать вес, — резюмировала Татьяна Павловская.

Вот такие простые и доступные абсолютно всем способы действительно помогут сохранить форму. Чтобы сделать их ежедневными привычками, нужно проявить настойчивость, но это того стоит.