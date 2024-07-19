Омск-Информ
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·Общество

Держать форму несложно, если не пренебрегать простыми, но действенными способами. Они доступны каждому.

Тренер-эксперт групповых программ сети фитнес-клубов Татьяна Павловская назвала топ-3 ежедневных привычек, которые помогут избежать набора лишнего веса. Это простые, но действенные способы, но здесь важна дисциплина.

Привычка №1. Плотный завтрак. Люди пренебрегают первым приемом пищи в день, и зря. Из-за отсутствия плотного завтрака у человека возникает сильный голод, и он съедает гораздо больше, чем требуется организму.

– Завтракая плотно утром, у вас не будет желания перекусить сладостями или печеньем перед обедом. Кроме того, сытный завтрак обеспечивает организм необходимой энергией и способствует нормализации обмена веществ, - цитирует тренер издание «Газета.ру».

Привычка №2. Ходьба по лестнице. Не пользоваться лифтом, а подниматься и спускаться пешком – отличный способ сохранить красивую фигуру.

– Ходьба по лестнице активизирует различные группы мышц и помогает избежать набора лишнего веса. Эту привычку можно внедрить на работе, дома, а также в магазинах. Хотя подъем по лестнице требует больше усилий, спуск по ступенькам также полезен для организма, - отметила эксперт.

Привычка №3. Высыпаться. Недостаток сна может привести к увеличению аппетита и снижению активности метаболизма.

– При дефиците сна организм начинает тянуть к сладкому, так как человек пытается компенсировать недостающую энергию за счет быстрых углеводов. Поэтому важно стараться спать хотя бы 7-8 часов в день и создавать оптимальные условия для отдыха: темная комната, удобная кровать и отсутствие раздражающих факторов. Регулярный сон поможет сохранить энергию, улучшить работу организма и контролировать вес, — резюмировала Татьяна Павловская.  

Вот такие простые и доступные абсолютно всем способы действительно помогут сохранить форму. Чтобы сделать их ежедневными привычками, нужно проявить настойчивость, но это того стоит.

·Общество

Держать форму несложно, если не пренебрегать простыми, но действенными способами. Они доступны каждому.

Тренер-эксперт групповых программ сети фитнес-клубов Татьяна Павловская назвала топ-3 ежедневных привычек, которые помогут избежать набора лишнего веса. Это простые, но действенные способы, но здесь важна дисциплина.

Привычка №1. Плотный завтрак. Люди пренебрегают первым приемом пищи в день, и зря. Из-за отсутствия плотного завтрака у человека возникает сильный голод, и он съедает гораздо больше, чем требуется организму.

– Завтракая плотно утром, у вас не будет желания перекусить сладостями или печеньем перед обедом. Кроме того, сытный завтрак обеспечивает организм необходимой энергией и способствует нормализации обмена веществ, - цитирует тренер издание «Газета.ру».

Привычка №2. Ходьба по лестнице. Не пользоваться лифтом, а подниматься и спускаться пешком – отличный способ сохранить красивую фигуру.

– Ходьба по лестнице активизирует различные группы мышц и помогает избежать набора лишнего веса. Эту привычку можно внедрить на работе, дома, а также в магазинах. Хотя подъем по лестнице требует больше усилий, спуск по ступенькам также полезен для организма, - отметила эксперт.

Привычка №3. Высыпаться. Недостаток сна может привести к увеличению аппетита и снижению активности метаболизма.

– При дефиците сна организм начинает тянуть к сладкому, так как человек пытается компенсировать недостающую энергию за счет быстрых углеводов. Поэтому важно стараться спать хотя бы 7-8 часов в день и создавать оптимальные условия для отдыха: темная комната, удобная кровать и отсутствие раздражающих факторов. Регулярный сон поможет сохранить энергию, улучшить работу организма и контролировать вес, — резюмировала Татьяна Павловская.  

Вот такие простые и доступные абсолютно всем способы действительно помогут сохранить форму. Чтобы сделать их ежедневными привычками, нужно проявить настойчивость, но это того стоит.