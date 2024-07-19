Омск-Информ
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·Общество

19 июля ожидается облачная погода, но на сей раз обойдется без дождей.  

В пятницу, 19 июля, в Омске прогнозируется малооблачная погода с температурой воздуха до +24 градусов. Дожди, обрушившиеся на город на этой неделе, наконец-то прекратятся. Телеграм-канал MeteoOmsk оценивает их вероятность в 29%. Популярные метеоресурсы «Яндекс Погода» и «Гисметео» также не сообщают об осадках.  

Днем ожидается северо-западный ветер, атмосферное давление составит 740 мм рт.ст.

Предварительная прогноз на субботу, 20 июля, тоже без осадков.

·Общество

19 июля ожидается облачная погода, но на сей раз обойдется без дождей.  

В пятницу, 19 июля, в Омске прогнозируется малооблачная погода с температурой воздуха до +24 градусов. Дожди, обрушившиеся на город на этой неделе, наконец-то прекратятся. Телеграм-канал MeteoOmsk оценивает их вероятность в 29%. Популярные метеоресурсы «Яндекс Погода» и «Гисметео» также не сообщают об осадках.  

Днем ожидается северо-западный ветер, атмосферное давление составит 740 мм рт.ст.

Предварительная прогноз на субботу, 20 июля, тоже без осадков.