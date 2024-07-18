Омск-Информ
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·Общество

Дорожные службы второй день устраняли последствия ливня.

Сегодня, 18 июля, омские дорожники продолжают устранять последствия вчерашнего ливня. Кроме откачки воды рабочие занимаются отсыпкой дорог, которые пострадали из-за непогоды.

На улице Заозерной перед въездом на мост имени 60 лет ВЛКСМ образовался большой провал. Дорожники использовали 560 тонн асфальтобетонного лома. Засыпка и уплотнение обочины продолжается и сегодня.

Похожие проблемы наблюдались на улице Пригородной и 4-й Дачной. В первом случае опасный участок образовался возле дома № 15/1 на улице Пригородной. В течение дня там провели отсыпку песком и начали восстанавливать разрушенную часть тротуара.

На 4-й Дачной тоже размыло дорогу. Провалы засыпали щебнем и уплотнили. Когда погода наладится, рабочие уложат там асфальт.

·Общество

Дорожные службы второй день устраняли последствия ливня.

Сегодня, 18 июля, омские дорожники продолжают устранять последствия вчерашнего ливня. Кроме откачки воды рабочие занимаются отсыпкой дорог, которые пострадали из-за непогоды.

На улице Заозерной перед въездом на мост имени 60 лет ВЛКСМ образовался большой провал. Дорожники использовали 560 тонн асфальтобетонного лома. Засыпка и уплотнение обочины продолжается и сегодня.

Похожие проблемы наблюдались на улице Пригородной и 4-й Дачной. В первом случае опасный участок образовался возле дома № 15/1 на улице Пригородной. В течение дня там провели отсыпку песком и начали восстанавливать разрушенную часть тротуара.

На 4-й Дачной тоже размыло дорогу. Провалы засыпали щебнем и уплотнили. Когда погода наладится, рабочие уложат там асфальт.