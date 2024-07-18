Дорожные службы второй день устраняли последствия ливня.

Сегодня, 18 июля, омские дорожники продолжают устранять последствия вчерашнего ливня. Кроме откачки воды рабочие занимаются отсыпкой дорог, которые пострадали из-за непогоды.

На улице Заозерной перед въездом на мост имени 60 лет ВЛКСМ образовался большой провал. Дорожники использовали 560 тонн асфальтобетонного лома. Засыпка и уплотнение обочины продолжается и сегодня.

Похожие проблемы наблюдались на улице Пригородной и 4-й Дачной. В первом случае опасный участок образовался возле дома № 15/1 на улице Пригородной. В течение дня там провели отсыпку песком и начали восстанавливать разрушенную часть тротуара.

На 4-й Дачной тоже размыло дорогу. Провалы засыпали щебнем и уплотнили. Когда погода наладится, рабочие уложат там асфальт.