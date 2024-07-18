Омск-Информ
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·Экономика/Бизнес

Собственнику дали на это меньше полугода.
Департамент архитектуры и градостроительства администрации Омска принял решение о сносе недостроя на Левом берегу. Объект, который расположился в 20 м на север от дома № 26 по улице Перелета, признали самовольной постройкой.
Недострой представляет собой котлован со свайным фундаментом площадью 1855 кв. м. Собственнику дали пять месяцев на его снос. После этого власти снесут сваи своими силами, а с собственника будут взыскивать расходы.
·Экономика/Бизнес

Собственнику дали на это меньше полугода.
Департамент архитектуры и градостроительства администрации Омска принял решение о сносе недостроя на Левом берегу. Объект, который расположился в 20 м на север от дома № 26 по улице Перелета, признали самовольной постройкой.
Недострой представляет собой котлован со свайным фундаментом площадью 1855 кв. м. Собственнику дали пять месяцев на его снос. После этого власти снесут сваи своими силами, а с собственника будут взыскивать расходы.