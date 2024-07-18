Условный срок ему заменили на принудительные работы.

Прокуратура оспорила приговор 33-летнему жителю Черлакского района Омской области, который устроил ДТП на трассе Омск – Черлак – граница Республики Казахстан. Ему назначили 3 года лишения свободы условно, но в прокуратуре сочли это наказание слишком мягким.

Авария произошла 6 октября 2022 года около села Татарка. Не имея прав, мужчина сел за руль автомобиля ВАЗ-21213, не выдержал безопасную дистанцию и врезался в грузовой автомобиль Toyota. Пассажирка иномарки получила тяжелые травмы.

Когда на место приехали полицейские, они заметили, что водитель пьян. Мужчина в суде утверждал, что напился после аварии, но до приезда правоохранителей, и суд первой инстанции в это поверил.

Омский областной суд это решение отменил. Мужчину приговорили к 3 годам принудительных работ, обязав выплатить пострадавшей 200 тыс. рублей.