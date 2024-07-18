Компания стала опорным работодателем Омского промышленно-экономического колледжа, гарантировав профильным студентам стажировку и трудоустройство.

Омский промышленно-экономический колледж получит государственный грант в размере 100 млн рублей на создание регионального центра по подготовке специалистов рабочих профессий. Он начнет работу 1 сентября 2025 года.

Заявку колледжа на участие в федеральном проекте Министерства просвещения России «Профессионалитет» поддержала компания «Газпром нефть». Она стала опорным работодателем учебного заведения, гарантировав профильным студентам стажировку и трудоустройство в дочерние предприятия. В соответствии с условиями гранта «Газпром нефть» будет участвовать в формировании учебных программ, контроле подготовки преподавателей, определении требований к выпускникам.

Доступ к новому образовательному центру получат также студенты Омского авиационного колледжа имени Н. Е. Жуковского и Омского монтажного техникума. Соответствующие договоренности закреплены в соглашении, которое подписали гендиректор ОНПЗ Олег Белявский, министр образования региона Иван Кротт, министр промышленности и научно-технического развития Омской области Андрей Посаженников и руководители всех трех учебных заведений.

– Совместная работа «Газпром нефти» и правительства Омской области повысит привлекательность промышленных профессий среди молодежи и даст им возможность реализоваться в родном регионе, – отметил министр образования Омской области Иван Кротт. – Благодаря открытию образовательного центра студенты смогут обучаться в современных, оборудованных классах, проходить стажировку на ведущих предприятиях «Газпром нефти» и по итогу получить перспективную и востребованную профессию, а также трудоустройство.

Как сообщил гендиректор Омского НПЗ Олег Белявский, предприятие может ежегодно трудоустроить до 150 выпускников учебных заведений по рабочим профессиям.

– Они нужны нашему предприятию. Поэтому в рамках проекта «Профессионалитет» мы примем участие в техническом оснащении кабинетов и лабораторий, которые будут приближены к условиям нефтеперерабатывающего производства, – сказал Белявский. – Также мы включимся в составление образовательной программы. Все это поможет выпускникам получить знания и навыки, требующиеся для работы на самом современном предприятии отрасли.

Добавим, что Омский промышленно-экономический колледж является участником партнерской системы «Лига колледжей», созданной «Газпром нефтью» для сотрудничества с организациями среднего профессионального образования.

– Это собственная образовательная система компании, которая, как и федеральный проект «Профессионалитет», направлена на усиление подготовки кадров в среднем профессиональном образовании, – пояснил ректор Корпоративного университета «Газпром нефти» Илья Дементьев. – Для этого мы развиваем не только материально-техническую базу колледжей, с которыми сотрудничаем, но и повышаем уровень преподавательского состава.

Участниками системы «Лига колледжей» являются 17 колледжей из 9 регионов России. В задачи системы входит повышение качества образовательных программ, совместное решение стратегических задач отрасли, повышение квалификации преподавательского состава колледжей.