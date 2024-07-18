В Омске наблюдается рост повреждений на тепловых сетях, проявился кадровый голод, но делается все, чтобы город не остался без тепла в холода.

Летние месяцы для АО «Тепловая компания» – не время отдыха, а период напряженной работы, направленной на подготовку к предстоящему отопительному сезону. 22 ремонтные бригады предприятия трудятся круглосуточно, чтобы обеспечить бесперебойную подачу тепла и горячей воды в дома жителей города. В межотопительный период особенно важно привести в порядок каждый участок тепловой сети, ведь от их состояния напрямую зависит комфорт и безопасность горожан в холодное время года.

Сегодня на брифинге руководители АО «Тепловая компания» сообщили, что в текущем году наблюдается рост повреждений на тепловых сетях, который составил 15 % по сравнению с прошлыми годами. При этом износ сетей на некоторых участках достигает внушительных 70 %. Это говорит о том, что система теплоснабжения города нуждается в серьезной модернизации и реконструкции.

Наиболее проблемные участки, требующие срочной замены или ремонта, выявлены на улицах Коммунальной, Красный Путь, Берникова-Дементьева, Карбышева, Мельничной, Лескова и Учебной. Работы на этих объектах планируется завершить до начала отопительного сезона.

– Для оперативного реагирования и устранения аварий на теплосетях в компании работает 22 ремонтные бригады. Однако «Тепловая компания» сталкивается с серьезным дефицитом кадров, в первую очередь электрогазосварщиков, слесарей и водителей специальной техники, решение данного вопроса находится на постоянном контроле руководства, – отметил главный инженер АО «Тепловая компания» Сергей Цуканов.

Руководство компании признает, что проблему дефицита кадров необходимо решать незамедлительно. Причин этой проблемы несколько. В том числе высокая конкуренция со стороны предприятий оборонной промышленности, где предлагается более высокая заработная плата и выше престиж профессии. Многие квалифицированные специалисты переходят на работу в оборонную промышленность, оставляя энергетический сектор без ценных кадров.

Кадровый голод может привести к задержкам в ремонте тепловых сетей, что грозит перебоями с подачей тепла и горячей воды в домах жителей Омска. Для решения этой проблемы в АО «Тепловая компания» необходимо увеличить оплату труда специалистам рабочих специальностей, чтобы сделать работу в энергетической сфере более конкурентоспособной. Рассматривается возможность ввести систему льгот и премий для специалистов с определенным стажем работы или с высокой квалификацией, а также дополнительного обучения.

Параллельно продолжаются плановые профилактические работы на котельных АО «Тепловая компания».

– Проводится ремонт и замена поверхностей нагрева котлов и теплообменного оборудования, ремонт и замена запорной арматуры насосного оборудования, замена участка сетей, запорной арматуры. Ведутся работы и на магистралях: замена, чистка и установка запорной арматуры, которые требуют полной остановки котельных, – уточнил замглавного инженера по котельным АО «Тепловая компания» Роман Завгородний.

На брифинге также прозвучало, собственных средств по действующим тарифам хватает для замены тепловых сетей всего на 1,3–1,7 % при общем износе тепловых сетей 65–70 %. По оценкам специалистов, изменить ситуацию с ветшанием сетей возможно при уровне их замены на 3–5 % в год. Но для этого необходимо соответствующее финансирование. Участие в Федеральной программе модернизации коммунальной инфраструктуры, предполагающей финансирование приоритетных мероприятий по замене сетей, – одно из возможных вариантов решения давно назревшей проблемы.

«Тепловая компания» в 2023 году направила предложения, включенные в программу на замену 84 км сетей в период 2024–2025 годов. Однако финансирование не было выделено, но в этом году от органов исполнительной власти поступил запрос на предоставление предложений уже в программу на период до 2030 года. Речь идет о замене сетей в общем объеме 179 км.