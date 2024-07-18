Горожан приглашают на турнир по средневековому бою, ярмарку и мастер-классы.

В этом году фестиваль исторической реконструкции «Щит Сибири» (0+) в омском парке им. 30-летия Победы пройдет 3 и 4 августа. Гостям представят пять исторических лагерей – Античность, раннее Средневековье, высокое Средневековье, освоение Сибири и XX век. Вход традиционно бесплатный.

В этом году фестиваль проведут без грантовой поддержки, силами НКО, омских клубов исторической реконструкции и волонтеров при содействии департамента культуры. Поэтому масштаб сократится, но в мероприятии все равно примут участие не менее 50 человек. Некоторые иногородние реконструкторы согласились приехать за свой счет.

Турнирное ристалище вернут на главную поляну. Там же расположатся лучный тир, поляна мягкого фехтования, ярмарка и фудкорт. Для гостей подготовят выступления музыкантов и танцоров, экскурсии и мастер-классы. На фестивале можно будет познакомиться с костюмами и бытом предков, посмотреть на турнир по средневековому бою.