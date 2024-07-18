Пострадал ли кто-то в этих авариях, неизвестно.

Омичи сообщили в соцсетях о двух ДТП с участием общественного транспорта. Одна из них произошла вчера вечером на улице 15-й Рабочей. У автобуса № 47Н оторвало колесо.

Вторая авария произошла сегодня на улице 21-й Амурской. Иномарка влетела в маршрутку сзади. После этого легковой автомобиль врезался в павильон остановки, а маршрутка упала набок.

Отметим, что данных о пострадавших нет. В ГИБДД информация об этих дорожно-транспортных происшествиях не поступала.