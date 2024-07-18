Омск-Информ
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·Авто

Она связала дома жителей частного сектора с остановкой.
На одной из дорог в Октябрьском округе Омска уложили новый асфальт. Как сообщили в мэрии, подрядчик отремонтировал 160 м дороги, которая связывает дома и остановку в районе 1-й и 3-й Полевой в поселке Волжском.
– Стоимость работ составила больше 1 млн рублей. Подрядчик ООО «Фаворит» справился с задачей оперативно, и, насколько я знаю, люди довольны результатом, – сообщил мэр Сергей Шелест.
Ремонт дорог в Омске продолжается.
·Авто

Она связала дома жителей частного сектора с остановкой.
На одной из дорог в Октябрьском округе Омска уложили новый асфальт. Как сообщили в мэрии, подрядчик отремонтировал 160 м дороги, которая связывает дома и остановку в районе 1-й и 3-й Полевой в поселке Волжском.
– Стоимость работ составила больше 1 млн рублей. Подрядчик ООО «Фаворит» справился с задачей оперативно, и, насколько я знаю, люди довольны результатом, – сообщил мэр Сергей Шелест.
Ремонт дорог в Омске продолжается.