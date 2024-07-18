Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Сохраняется высокая вероятность осадков. 

Омские синоптики дали прогноз погоды на четверг, 18 июля. По данным Гидрометцентра, в ночные часы ожидается +13...+18 градусов, днем +21...+26 градусов. Высока вероятность осадков, местами сильный дождь. 

Кроме того, в городе и области прогремят грозы, которые будут сопровождаться ветром до 17 м/с.

В пятницу и субботу осадки продолжат свое шествие по региону. При этом сохранится теплая погода. «Сезон ливней» в разгаре. 

·Общество

Сохраняется высокая вероятность осадков. 

Омские синоптики дали прогноз погоды на четверг, 18 июля. По данным Гидрометцентра, в ночные часы ожидается +13...+18 градусов, днем +21...+26 градусов. Высока вероятность осадков, местами сильный дождь. 

Кроме того, в городе и области прогремят грозы, которые будут сопровождаться ветром до 17 м/с.

В пятницу и субботу осадки продолжат свое шествие по региону. При этом сохранится теплая погода. «Сезон ливней» в разгаре. 