Омская Госавтоинспекция сообщила, сколько аварий произошло в регионе за сутки.

Сотрудники ГИБДД проанализировали, сколько ДТП произошло в Омской области за сутки. За вчерашний день, 16 июля, в регионе случилась 12 аварий. В этих ДТП погиб 1 человек, еще 21 – получил травмы.

В Госавтоинспекции отмечают, что такое количество пострадавших наблюдается уже второй раз за месяц. В ведомстве рассказали, что каждая авария была связана с неправильным поведением на дороге. Сотрудники ГИБДД подчеркнули, что нельзя превышать скорость движения, ездить на красный сигнал светофора или в нетрезвом виде, а также не стоит использовать встречную полосу, как место для встреч.