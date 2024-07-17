Как заявил гендиректор «ястребов» Герман Чистяков, экономически нецелесообразно плодить множество клубов под своим брендом.

Генеральный директор ХК «Авангард» Герман Чистяков, отвечая на вопросы болельщиков омского клуба, прокомментировал заявления прежнего руководства о строительстве 5-звездочной гостиницы на прилегающей к G-Drive Арене территории и создании на базе клуба баскетбольной или мини-футбольной команд. Такие идеи вынашивал бывший председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов.

– Таких планов нет. Экономически нецелесообразно плодить множество клубов под своим брендом, а тратить средства наших партнеров на заведомо убыточные проекты недопустимо, – сказал Чистяков. – Впрочем, это не значит, что мы не будем делать ничего. Нет, хотим построить уличную воркаут-площадку рядом с Ареной. И мечтаем обзавестись еще одним катком – нам не хватает льда.

Он также сообщил, что клуб ведет переговоры с властями Омска о ремонте остановки общественного транспорта на улице Лукашевича, которая с недавних пор называется «Хоккейный клуб «Авангард» (ранее – «Арена-Омск»).