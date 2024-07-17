Омск-Информ
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Как заявил гендиректор «ястребов» Герман Чистяков, экономически нецелесообразно плодить множество клубов под своим брендом.

Генеральный директор ХК «Авангард» Герман Чистяков, отвечая на вопросы болельщиков омского клуба, прокомментировал заявления прежнего руководства о строительстве 5-звездочной гостиницы на прилегающей к G-Drive Арене территории и создании на базе клуба баскетбольной или мини-футбольной команд. Такие идеи вынашивал бывший председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов.

– Таких планов нет. Экономически нецелесообразно плодить множество клубов под своим брендом, а тратить средства наших партнеров на заведомо убыточные проекты недопустимо, – сказал Чистяков. – Впрочем, это не значит, что мы не будем делать ничего. Нет, хотим построить уличную воркаут-площадку рядом с Ареной. И мечтаем обзавестись еще одним катком – нам не хватает льда.

Он также сообщил, что клуб ведет переговоры с властями Омска о ремонте остановки общественного транспорта на улице Лукашевича, которая с недавних пор называется «Хоккейный клуб «Авангард» (ранее – «Арена-Омск»).

·Спорт

Как заявил гендиректор «ястребов» Герман Чистяков, экономически нецелесообразно плодить множество клубов под своим брендом.

Генеральный директор ХК «Авангард» Герман Чистяков, отвечая на вопросы болельщиков омского клуба, прокомментировал заявления прежнего руководства о строительстве 5-звездочной гостиницы на прилегающей к G-Drive Арене территории и создании на базе клуба баскетбольной или мини-футбольной команд. Такие идеи вынашивал бывший председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов.

– Таких планов нет. Экономически нецелесообразно плодить множество клубов под своим брендом, а тратить средства наших партнеров на заведомо убыточные проекты недопустимо, – сказал Чистяков. – Впрочем, это не значит, что мы не будем делать ничего. Нет, хотим построить уличную воркаут-площадку рядом с Ареной. И мечтаем обзавестись еще одним катком – нам не хватает льда.

Он также сообщил, что клуб ведет переговоры с властями Омска о ремонте остановки общественного транспорта на улице Лукашевича, которая с недавних пор называется «Хоккейный клуб «Авангард» (ранее – «Арена-Омск»).