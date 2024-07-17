Также Герман Чистяков оценил вероятность поединка между омских «ястребами» и «Чикаго Блэкхоукс».

В 2025 году в Омске не будет Матча звезд КХЛ, сообщил гендиректор «Авангарда» Герман Чистяков. По словам руководителя омского клуба, сейчас у «ястребов» есть более насущные задачи.

– Мы планировали принять Матч звезд уже в феврале 2025 года. Но это очень дорогое удовольствие при правильном исполнении, а у нас есть важные приоритетные задачи на этот сезон, на которые мы запланировали значимые расходы. Пока отложили идею, – сказал Чистяков в ответ на вопрос омских болельщиков. – Но все знают, какая у нас прекрасная Арена, она готова к таким мероприятиям. Мы будем рады вернуться к обсуждению, тут вопрос именно экономический.

Он также оценил вероятность проведения матча «Авангарда» с клубом НХЛ «Чикаго Блэкхоукс», в который недавно перешел воспитанник омского хоккея Илья Михеев.

– В нынешние времена в такой матч не верю. А думать о совсем далеком будущем смысла пока не вижу – есть вещи важнее, – подчеркнул Чистяков.

Кроме того, болельщики попросили сделать еще одну медиастроку над вторым ярусом G-Drive Арены. Гендиректор «Авангарда» ответил, что сейчас сделать это нереально из-за высокой стоимости оборудования.