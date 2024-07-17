Омск-Информ
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·Политика

Ирина Алякина была избрана главой Оконешниковского городского поселения в марте 2022 года.

Администрация Оконешниковского района сообщает об отставке главы райцентра Ирины Алякиной. Она ушла с должности по собственному желанию, не отработав и половины пятилетнего срока полномочий. Алякина занимала пост главы поселения с 1 марта 2022 года.

– С 16 июля временное исполнение полномочий главы городского поселения депутатами Совета депутатов Оконешниковского городского поселения возложено на помощника главы поселения Павла Решедько, – сообщили в администрации района. – В ближайшие дни будет сформирована конкурсная комиссия по отбору кандидатур и объявлен конкурс на должность главы городского поселения.

До избрания на должность главы райцентра Оконешниково Ирина Алякина работала в «Центре финансового и хозяйственного обслуживания» специалистом в сфере закупок.

·Политика

Ирина Алякина была избрана главой Оконешниковского городского поселения в марте 2022 года.

Администрация Оконешниковского района сообщает об отставке главы райцентра Ирины Алякиной. Она ушла с должности по собственному желанию, не отработав и половины пятилетнего срока полномочий. Алякина занимала пост главы поселения с 1 марта 2022 года.

– С 16 июля временное исполнение полномочий главы городского поселения депутатами Совета депутатов Оконешниковского городского поселения возложено на помощника главы поселения Павла Решедько, – сообщили в администрации района. – В ближайшие дни будет сформирована конкурсная комиссия по отбору кандидатур и объявлен конкурс на должность главы городского поселения.

До избрания на должность главы райцентра Оконешниково Ирина Алякина работала в «Центре финансового и хозяйственного обслуживания» специалистом в сфере закупок.