Омск-Информ
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·Происшествия

Мужчина попал под колеса общественного транспорта.
Вчера около 14:55 в Омске произошла авария на трамвайных путях в районе дома № 1 на улице 7-й Дунайской. По данным ГИБДД, 26-летний водитель трамвая № 7 наехал на 51-летнего мужчину, который лежал на путях.
Омича, которому отрезало руку, доставили в больницу. Врачи сумели спасти ему жизнь, но не конечность. Как сообщили корреспонденту РИА «Омск-информ» в региональном министерстве здравоохранения, характер травмы не позволил произвести реконструктивную операцию. Состояние пациента удовлетворительное.
·Происшествия

Мужчина попал под колеса общественного транспорта.
Вчера около 14:55 в Омске произошла авария на трамвайных путях в районе дома № 1 на улице 7-й Дунайской. По данным ГИБДД, 26-летний водитель трамвая № 7 наехал на 51-летнего мужчину, который лежал на путях.
Омича, которому отрезало руку, доставили в больницу. Врачи сумели спасти ему жизнь, но не конечность. Как сообщили корреспонденту РИА «Омск-информ» в региональном министерстве здравоохранения, характер травмы не позволил произвести реконструктивную операцию. Состояние пациента удовлетворительное.