Глава города отчитается о деятельности мэрии в 2023 году. В его докладе много позитива.

Сегодня, 17 июля, состоится заключительное пленарное заседание весенней сессии Омского горсовета. Перед тем как депутаты разберут около трех десятков вопросов, перед ними выступит мэр города Сергей Шелест.

Он расскажет о своей работе и деятельности администрации Омска в 2023 году. По данным издания «Вечерний Омск», в докладе мэра много позитива. Это увеличение объемов производства промышленной продукции и ввода жилья, рост заработной платы и потребительской активности населения, сокращение числа безработных. Естественно, Шелест не обойдет и проблемные вопросы жизни города. Их тоже немало.