На железной дороге оказались места, где омичи проезжали, рискуя своей жизнью.

В Омской области с начала 2024 года ликвидировали 30 незаконных железнодорожных переездов. Это сделали, чтобы не подвергать опасности жизни водителей и пассажиров автомобилей. В этих местах установили бетонные блоки, шлагбаумы и обновили траншеи.

Всего в регионе обнаружили 106 подобных мест. Сотрудники Омского управления Западно-Сибирской железной дороги продолжат их ликвидировать. Отметим, что за первые полгода на омских переездах произошло одно ДТП. Годом ранее за аналогичный период случилось три аварии.

Добавим, что пересечение рельс вне железнодорожного переезда является административным правонарушением. За это придется заплатить штраф в размере 5 тыс рублей или попрощаться с правами на срок от трех до шести месяцев.