Омск-Информ
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·Политика

Дмитрий Лескин стал прокурором Любинского района.

В Омской области коллективу и представителям органов власти представили нового прокурора Любинского района Дмитрия Лескина. Генеральный прокурор РФ подписал приказ о его назначении.

Дмитрий Александрович родился в Омске в 1989 году. Он женат, у него есть дочь. Окончил Омскую академию МВД РФ, имеет юридическое образование. Ранее работал старшим прокурором отдела по надзору за производством дознания и ОРД в анологичном управлении региональной прокуратуры.

На посту прокурора Любинского района от него ждут налаживание контакта с полицией и властями, контроль за ремонтом дорог, соблюдением социальных и жилищных прав, обеспечение жителей чистой водой, а также подключение местных органов власти к участию в нацпроектах.

·Политика

Дмитрий Лескин стал прокурором Любинского района.

В Омской области коллективу и представителям органов власти представили нового прокурора Любинского района Дмитрия Лескина. Генеральный прокурор РФ подписал приказ о его назначении.

Дмитрий Александрович родился в Омске в 1989 году. Он женат, у него есть дочь. Окончил Омскую академию МВД РФ, имеет юридическое образование. Ранее работал старшим прокурором отдела по надзору за производством дознания и ОРД в анологичном управлении региональной прокуратуры.

На посту прокурора Любинского района от него ждут налаживание контакта с полицией и властями, контроль за ремонтом дорог, соблюдением социальных и жилищных прав, обеспечение жителей чистой водой, а также подключение местных органов власти к участию в нацпроектах.