Автомагистраль «Восток» является частью международного транспортного маршрута Западная Европа – Западный Китай.

Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин сообщил, что автомагистраль М-12 («Восток») в 2025 году дойдет до Тюмени, а затем ее будут тянуть до Омска. Сейчас строительство трассы идет на территории Татарстана, в текущем году власти рассчитывают, что она дойдет до Екатеринбурга.

– У нас задача в этом году доехать от Казани до Екатеринбурга. Очень непростая задача, но мы настроены ее решать. Мы идем от Екатеринбурга до Тюмени, это где-то 2025 год. Дальше от Тюмени идем до Омска, с обходом Тюмени и обходом Омска, – цитирует Хуснуллина агентство «РИА Новости».

Трасса М-12 является частью международного транспортного маршрута (коридора) Западная Европа – Западный Китай и включена в Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. Автомагистраль проходит через Москву, Владимир, Муром, Арзамас, Казань, Нижнекамск, Екатеринбург, Тюмень. Ее строительство началось в 2021 году.