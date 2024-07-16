Омск-Информ
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·Происшествия

Его концентрация превысила предельно допустимую в 1,4 раза.
В Омске снова выявили превышение предельно допустимой концентрации сероводорода. По данным Обь-Иртышского УГМС, вчера, 15 июля, в воздухе Ленинского округа содержание этого вредного вещества составило 1,4 ПДК.
В других округах выбросов не наблюдалось. Уровень загрязнения в целом по городу был повышенным.
По прогнозу синоптиков, в ближайшие несколько дней уровень загрязнения воздуха в городе ожидается пониженный. Погода будет способствовать рассеиванию вредных веществ.
·Происшествия

Его концентрация превысила предельно допустимую в 1,4 раза.
В Омске снова выявили превышение предельно допустимой концентрации сероводорода. По данным Обь-Иртышского УГМС, вчера, 15 июля, в воздухе Ленинского округа содержание этого вредного вещества составило 1,4 ПДК.
В других округах выбросов не наблюдалось. Уровень загрязнения в целом по городу был повышенным.
По прогнозу синоптиков, в ближайшие несколько дней уровень загрязнения воздуха в городе ожидается пониженный. Погода будет способствовать рассеиванию вредных веществ.