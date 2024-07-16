Такой оценки предприятие удостоилось от полпреда президента в СФО Анатолия Серышева.

Полпред президента в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев назвал Омский нефтеперерабатывающий завод одним из самых технологичных предприятий мира. Об этом чиновник заявил в недавнем интервью телеканалу «Сибирь 24».

– Есть научные коллективы, которые создают новые уникальные технологии, применимые для всего человечества. В области нефтепереработки я бы привел в пример Омский нефтеперерабатывающий завод с, я уверен, лучшим в мире оборудованием, – сказал полпред в интервью.

Серышев хорошо знает омское предприятие. В сентябре прошлого года он посещал ОНПЗ и принял участие в запуске комплекса первичной переработки нефти. Объект, вошедший в федеральный проект «Чистый воздух», заменил шесть установок предыдущего поколения.

Как отмечал во время визита Анатолий Серышев, реализация подобных масштабных инвестиционных проектов имеет особое значение для стабильного социально-экономического развития страны и создания высокотехнологичных рабочих мест в регионе.

По словам гендиректора Омского НПЗ Олега Белявского, на протяжении нескольких лет предприятие систематически повышает результативность процесса переработки нефти. Благодаря внедрению передовых технологических подходов, глубина переработки нефти доведена почти до рекордных 100 %.

– Это позволило предприятию значительно увеличить выпуск качественных нефтепродуктов, включая дизельное топливо, бензин и авиационный керосин, – отметил Белявский.

Омский НПЗ успешно завершил обширную модернизацию своего производственного процесса, активно внедряя передовые экологические технологии. Они позволяют достичь положительного эффекта: улучшения качества и расширения линейки продукции, а также повышения экологической безопасности производства.