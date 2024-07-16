Омск-Информ
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·Культура/Афиша

На фестивале выступят музыканты, танцоры и актеры.
В эту субботу, 20 июля, в сквере Дзержинского в Омске состоится фестиваль «Любинский.AРT» (0+). С 14:00 до 22:00 свое творчество представят музыканты, танцоры, актеры, художники и дизайнеры одежды.
На фестивале будут работать 4 площадки:
  1. «Театр»
  2. «Стрит-арт»
  3. «Музыканты и танцоры»
  4. «Мода»
На музыкальной сцене у фонтана выступят:
  • 14:15 - «Азбука Мо» (инди)
  • 15:15 - группа «Омичи» (фанк, рок)
  • 16:15 - группа «Птица Кто» (неофолк) 
  • 17:15 - группа «Кленин» (поп-рок)
  • 18:15 - «Сириус» (альтернативный рок)
  • 19:15 - The Street Monkeys (ска)
  • 20:15 - группа из Екатеринбурга Funk Power (фанк)
  • 21:15 - Jam (cover-band)
·Культура/Афиша

На фестивале выступят музыканты, танцоры и актеры.
В эту субботу, 20 июля, в сквере Дзержинского в Омске состоится фестиваль «Любинский.AРT» (0+). С 14:00 до 22:00 свое творчество представят музыканты, танцоры, актеры, художники и дизайнеры одежды.
На фестивале будут работать 4 площадки:
  1. «Театр»
  2. «Стрит-арт»
  3. «Музыканты и танцоры»
  4. «Мода»
На музыкальной сцене у фонтана выступят:
  • 14:15 - «Азбука Мо» (инди)
  • 15:15 - группа «Омичи» (фанк, рок)
  • 16:15 - группа «Птица Кто» (неофолк) 
  • 17:15 - группа «Кленин» (поп-рок)
  • 18:15 - «Сириус» (альтернативный рок)
  • 19:15 - The Street Monkeys (ска)
  • 20:15 - группа из Екатеринбурга Funk Power (фанк)
  • 21:15 - Jam (cover-band)