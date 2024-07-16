Омск-Информ
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·Происшествия

Он попал в аварию, в которой сильно пострадала женщина.
Прокуратура направила в суд уголовное дело 17-летнего омского водителя. Его обвиняют в нарушении правил дорожного движения, что привело к причинению тяжкого вреда здоровью человека.
По данным ведомства, 25 июня прошлого года парень сел за руль автомобиля Mercedes-Benz Е200 и на улице Лобкова врезался в автомобиль Honda Jazz. В результате 36-летняя женщина-водитель второй иномарки получила тяжелые травмы.
Уголовное дело рассмотрит Ленинский районный суд. Парню, который не признает вину, грозит до 7 лет лишения свободы.
·Происшествия

Он попал в аварию, в которой сильно пострадала женщина.
Прокуратура направила в суд уголовное дело 17-летнего омского водителя. Его обвиняют в нарушении правил дорожного движения, что привело к причинению тяжкого вреда здоровью человека.
По данным ведомства, 25 июня прошлого года парень сел за руль автомобиля Mercedes-Benz Е200 и на улице Лобкова врезался в автомобиль Honda Jazz. В результате 36-летняя женщина-водитель второй иномарки получила тяжелые травмы.
Уголовное дело рассмотрит Ленинский районный суд. Парню, который не признает вину, грозит до 7 лет лишения свободы.