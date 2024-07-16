Омск-Информ
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·Авто

Движение ограничат всего на три дня.

В департаменте транспорта Омска объявили о сокращении маршрутов трех трамваев № 1, 4, 7.

Эти рейсы будут курсировать в течение трех дней в направлении Амурского поселка до остановки «Улица 11-я Ремесленная» из-за проведения капитального ремонта трамвайного пути по улице Челюскинцев, на участке от улицы 5-я Северная до улицы 8-я Восточная.

В связи с проводимыми работами движение рельсового транспорта будет ограничено: с 20:30 16 июля до 5:30 17 июля; с 20:30 18 июля до 5:30 19 июля.

·Авто

Движение ограничат всего на три дня.

В департаменте транспорта Омска объявили о сокращении маршрутов трех трамваев № 1, 4, 7.

Эти рейсы будут курсировать в течение трех дней в направлении Амурского поселка до остановки «Улица 11-я Ремесленная» из-за проведения капитального ремонта трамвайного пути по улице Челюскинцев, на участке от улицы 5-я Северная до улицы 8-я Восточная.

В связи с проводимыми работами движение рельсового транспорта будет ограничено: с 20:30 16 июля до 5:30 17 июля; с 20:30 18 июля до 5:30 19 июля.