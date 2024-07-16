Омск-Информ
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Жены бойцов ЧВК «Вагнер» обратились к Хоценко через Смолина.

Супруги военных попросили приравнять их к другим участникам СВО по мерам поддержки.

Депутат Госдумы Олег Смолин рассказал, что к нему обратились жены бойцов ЧВК «Вагнер». Они попросили распространить меры поддержки, принятые в отношении других участников СВО.

Парламентарий перенаправил обращение на имя губернатора Омской области Виталия Хоценко. По мнению Олега Смолина, и эта категория может быть включена в список получателей льгот.

Жены бойцов ЧВК «Вагнер» обратились к Хоценко через Смолина.

Супруги военных попросили приравнять их к другим участникам СВО по мерам поддержки.

Депутат Госдумы Олег Смолин рассказал, что к нему обратились жены бойцов ЧВК «Вагнер». Они попросили распространить меры поддержки, принятые в отношении других участников СВО.

Парламентарий перенаправил обращение на имя губернатора Омской области Виталия Хоценко. По мнению Олега Смолина, и эта категория может быть включена в список получателей льгот.