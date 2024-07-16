Надзорное ведомство установило, что с родителей обучающихся брали деньги за проведение спортивных мероприятий и инвентарь.

Прокуратура Омской области проверила, выявила и потребовала устранить нарушения в работе детских спортивных организаций.

Так, оказалось, что с родителей обучающихся брали деньги за проведение спортивных мероприятий. Подобные случаи выявлены в Оконешниковском районе, где провели турнир по греко-римской борьбе. А участников соревнований из Павлоградского района взимали плату за проживание и питание.

Кроме того, оказалось, что в некоторых школах спортивная экипировка, инвентарь и оборудование изношены, либо их недостаточно. К примеру, в детской спортшколе «Север» Знаменского района не хватало коньков и шлемов, футбольных манишек и бутсов, формы игровой, стрелковых перчаток. Дефицит восполняли за счет родителей воспитанников. Аналогичные нарушения отмечены в Таврическом, Тарском, Тюкалинском, Исилькульском, Крутинском, Омском и других районах области, а также в Омске.

Оставляло желать лучшего и состояние помещений, где ребята занимаются спортом. Так, из-за неисправности конструкции системы отопления, продувания окон в зимнее время не соблюдается температурный режим в двух отдельно стоящих зданиях МБОУ ДО «ДООФСЦ» Саргатского района. Здесь проходят тренировки по лыжному спорту, хоккею и шорт-треку. Надзорное ведомство обратило внимание на дефицит преподавателей. Так, в Таврической спортшколе работало 17 тренеров вместо полагающихся по штатному расписанию 29.

В связи с этим прокуратура внесла представление министру по делам молодежи, физической культуры и спорта Ивану Колеснику. Аналогичное представление получил и министр образования Иван Кротт. Надзорное ведомство контролирует устранение нарушений.