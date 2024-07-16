Его потушили, но на это потребовалось около шести часов.

Вчера около 22:22 в Омске произошел пожар в мебельном магазине на 26-Северной. По предварительным данным, причиной стал аварийный режим работы электрооборудования.

Как сообщили в МЧС, тушили возгорание 43 сотрудника на 13 пожарных машинах. Локализовать пожар удалось к 00:16. Ликвидировали возгорание в 04:18.

В происшествии никто не пострадал. Однако огонь охватил помещения площадью 675 кв. м.