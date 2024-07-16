Омск-Информ
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·Политика

Стороны обсудили строительство и эксплуатацию военных городков.

Вчера поздно вечером, 15 июля, губернатор Омской области Виталий Хоценко встретился с заместителем министра обороны Павлом Фрадковым.

Стороны обсудили перспективы взаимодействия и сотрудничества в сфере строительства и эксплуатации военных городков, расположенных в регионе. Помимо этого, Хоценко и Фрадков запланировали создать в Омске парк «Патриот». Это комплекс из интерактивных музейных площадок, для размещения бронетехники, авиации, проведения военно-тактических игр и масштабных мероприятий. Не понятна локация, где расположится этот парк. 

·Политика

Стороны обсудили строительство и эксплуатацию военных городков.

Вчера поздно вечером, 15 июля, губернатор Омской области Виталий Хоценко встретился с заместителем министра обороны Павлом Фрадковым.

Стороны обсудили перспективы взаимодействия и сотрудничества в сфере строительства и эксплуатации военных городков, расположенных в регионе. Помимо этого, Хоценко и Фрадков запланировали создать в Омске парк «Патриот». Это комплекс из интерактивных музейных площадок, для размещения бронетехники, авиации, проведения военно-тактических игр и масштабных мероприятий. Не понятна локация, где расположится этот парк. 