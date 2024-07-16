Омск-Информ
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·Общество

В Омской области сохранится жаркая погода. Местами осадки. 

Омские синоптики дали прогноз на вторник, 16 июля. По данным специалистов, сохранится жаркая погода. 

Так, ночью столбик термометра сохранится на отметке в +14...+19 градусов, а днем будет до +26...+31 градусов. Местами возможны кратковременные дожди, грозы. Атмосферное давление не изменится.

В среду сохранится летний зной. 

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·Общество

В Омской области сохранится жаркая погода. Местами осадки. 

Омские синоптики дали прогноз на вторник, 16 июля. По данным специалистов, сохранится жаркая погода. 

Так, ночью столбик термометра сохранится на отметке в +14...+19 градусов, а днем будет до +26...+31 градусов. Местами возможны кратковременные дожди, грозы. Атмосферное давление не изменится.

В среду сохранится летний зной. 

1504