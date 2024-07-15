В основном карманные кражи происходят в Нефтяниках и центре Омска.

Омская полиция рассказала, на каких остановках в городе происходит больше всего преступлений, сообщает Ом1. По данным УМВД России по Омской области, в прошлом году произошло 126 краж из одежды, сумки или другой ручной клади. Почти половина из них произошла на остановках транспорта.

Чаще всего кражи происходят на шести остановках, которые расположены в Нефтяниках и центре города. В их числе находятся следующие остановки: «улица Лизы Чайкиной», «Голубой огонек», «Дом туриста», «Госпиталь», «Медицинская академия» и «Городской театр «Студия» Любови Ермолаевой».

В этом году число карманных краж стало меньше. В первом полугодии совершили 14 краж, 13 из них уже раскрыли, а уголовные дела передали в суд.