Омск-Информ
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·Происшествия

Трагедия произошла накануне, когда мужчина отдыхал в компании.

Сегодня, 15 июля, в соцсетях появилась информация о том, что на Центральном пляже в Омске утонул человек. В пресс-службе УМВД России по Омской области корреспонденту «Омск-информа» эту информацию подтвердили. В ведомстве сообщили, что инцидент произошел накануне, 14 июля.

– Сообщение в полицию поступило вчера около 19:00. Мужчина 1988 года рождения находился на берегу Центрального пляжа. Он отдыхал вместе с компанией,  – рассказали «Омск-информу» в региональном УМВД.

·Происшествия

Трагедия произошла накануне, когда мужчина отдыхал в компании.

Сегодня, 15 июля, в соцсетях появилась информация о том, что на Центральном пляже в Омске утонул человек. В пресс-службе УМВД России по Омской области корреспонденту «Омск-информа» эту информацию подтвердили. В ведомстве сообщили, что инцидент произошел накануне, 14 июля.

– Сообщение в полицию поступило вчера около 19:00. Мужчина 1988 года рождения находился на берегу Центрального пляжа. Он отдыхал вместе с компанией,  – рассказали «Омск-информу» в региональном УМВД.