Авиакомпания хочет базироваться в Омске с новыми самолетами.

В Екатеринбурге на выставке «Иннопром» представители авиакомпаний и Росавиации обсудили перспективу эксплуатации новых региональных самолетов Ил-114-300. С их помощью хотят заменить старые Ан-24 и зарубежные воздушные суда аналогичного класса.

Сейчас программа новых самолетов находится на этапе сертификационных испытаний. До 2030 года Объединенная авиастроительная корпорация (входит в Госкорпорацию «Ростех») собирается поставить в авиакомпании 51 самолет Ил-114-300, при этом три из них – в 2026 году.

Red Wings собирается стать первой авиакомпанией, которая начнет эксплуатацию нового самолета. Перевозчик хочет базироваться в Омске с Ил-114-300. По словам коммерческого директора Red Wings Александра Крутова, самолеты хотят запустить в Нижневартовск, Новокузнецк и Астану.

Омск выбрали по той причине, что в городе находится завод имени Баранова, который является участником кооперации производства двигателей ТВ7-117СТ-01. Если Ил-114-300 будет базироваться в омском аэропорту, возможно создание предприятия сервисного центра двигателей для этих самолетов.

– Его появление поможет сократить логистические затраты, длительность технического обслуживания силовых установок, что положительно скажется на интенсивности полетов новых региональных самолетов, на рентабельности их эксплуатации, – рассказал Александр Крутов.

Глава региона Виталий Хоценко заявил, что если новые самолеты станут базироваться в Омске, перевозчик может получить скидки на аэропортовое обслуживание.