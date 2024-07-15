Омск-Информ
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·Происшествия

17-летняя школьница доставлена в больницу.

Сегодня, 15 июля, в 13:30 появилось сообщение об аварии на улице 2-й Енисейской на Левобережье.

Предварительно установлено, что 26-летний водитель «Опеля» выехал на встречку и столкнулся с автомобилем «Киа» под управлением 44-летнего омича.

В результате 17-летнюю девушку доставили в больницу. Проводится проверка. 

·Происшествия

17-летняя школьница доставлена в больницу.

Сегодня, 15 июля, в 13:30 появилось сообщение об аварии на улице 2-й Енисейской на Левобережье.

Предварительно установлено, что 26-летний водитель «Опеля» выехал на встречку и столкнулся с автомобилем «Киа» под управлением 44-летнего омича.

В результате 17-летнюю девушку доставили в больницу. Проводится проверка. 